Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону

Российская биатлонистка Евгения Буртасова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы в Арбере.

Второе место заняла биатлонистка из Молдавии Алина Стремоус. Третьей стала россиянка Наталья Гербулова.

Биатлон

Арбер-Цвизель (Германия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. Евгения Буртасова (Россия) — 44:22.9 (0 промахов)

2. Алина Стремоус (Молдавия) — отставание +12.1 (1)

3. Наталья Гербулова (Россия) — +16.4 (0)

4. Виктория Сливко (Россия) — +21.7 (1)

5. Элиза Гаспарин (Швейцария) — +31.1 (1)

6. Янина Хеттих (Германия) — +1:06.5 (2)

10. Анастасия Егорова (Россия) — +1:32.6 (1)

12. Лариса Куклина (Россия) — +1:47.0 (2)

22. Анастасия Шевченко (Россия) — +2:44.4 (2)