Буртасова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы по биатлону
Российская биатлонистка Евгения Буртасова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы в Арбере.
Второе место заняла биатлонистка из Молдавии Алина Стремоус. Третьей стала россиянка Наталья Гербулова.
Биатлон
Арбер-Цвизель (Германия)
Открытый чемпионат Европы
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км
1. Евгения Буртасова (Россия) — 44:22.9 (0 промахов)
2. Алина Стремоус (Молдавия) — отставание +12.1 (1)
3. Наталья Гербулова (Россия) — +16.4 (0)
4. Виктория Сливко (Россия) — +21.7 (1)
5. Элиза Гаспарин (Швейцария) — +31.1 (1)
6. Янина Хеттих (Германия) — +1:06.5 (2)
10. Анастасия Егорова (Россия) — +1:32.6 (1)
12. Лариса Куклина (Россия) — +1:47.0 (2)
22. Анастасия Шевченко (Россия) — +2:44.4 (2)
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