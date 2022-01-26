Хованцев назвал отличным выступление Бабикова в индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на серебро российского биатлониста Антона Бабикова в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы в немецком Арбере.

«Чистая стрельба, но на последнем круге он проиграл норвежцу около 30 секунд. Видимо, немного не хватило. Бабиков подтверждает свое состояние. Отличное выступление. Однако это чемпионат Европы, здесь нет сильнейших. В любом случае квоту в 6 человек мы проиграли. Тогда Бабиков бы поехал на Олимпиаду. По результатам, которые у него есть, он должен был быть вызван. Но нужно показывать себя с самого начала сезона. Однако сегодняшние результаты ценятся больше, потому что важно подходить к Олимпиаде на подъеме», — сказал Хованцев «СЭ».

Победу в гонке одержал представитель Норвегии Сверре Дален Аспенес. Третьим стал немец Маттиас Дорфер.

Второе место позволило Бабикову выиграть Малый хрустальный глобус Кубка IBU в зачете индивидуальных гонок.