Владимир Драчев считает, что Алина Стремоус в России не вышла бы на международный уровень

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением об итогах женской гонки преследования на чемпионате Европы в Арбере.

«Рад за нее Алину Стремоус, девушка в российской команде никогда бы не вышла на международный уровень и не смогла бы выступать, пробиться через эти тернии к звездам. К сожалению, таким закрытым клубом стала сборная команда страны. У нас много таких спортсменок и в белорусскую команду уходило, и в словацкую», — приводит слова Драчева ТАСС.

Также экс-президент СБР, что сборная России не справилась со стрельбой на чемпионате Европы.

«Наши девушки не справились со стрельбой, ветер был как лотерея. Тут нужно огромное умение, очень сложно стрелять в такой ветер. У нас все практически стараются делать идеальные условия, в тире стреляют. Когда такая погода, необходимо мастерство, будешь стоять долго — плохо, будешь быстро стрелять — тоже плохо, без умения работать в такой ветровой обстановке не обойтись», — добавил Драчев.

Стремоус, выступающая за сборную Молдавии, выиграла гонку преследования на чемпионате Европы. Отметим, что 26-летняя биатлонистка перешла в сборную Молдавии в начале 2020 года, до этого она выступала за Россию.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 30 января.