Сборная России назвала состав на эстафеты на чемпионат Европы по биатлону

Бабиков и Буртасова представят сборную России в сингл-миксте на чемпионате Европы

Стал известен состав сборной России по биатлону на эстафеты на чемпионате Европы в немецком Арбере.

Смешанная эстафета: Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко.

Одиночная смешанная эстафета: Антон Бабиков, Евгения Буртасова.

Эти гонки станут заключительными на чемпионате Европы, который завершится 30 января. Смешанная эстафета начнется в 12.30 по московскому времени, одиночная смешанная — в 15.30.