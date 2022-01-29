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Сегодня, 22:24

Сборная России назвала состав на эстафеты на чемпионат Европы по биатлону

Бабиков и Буртасова представят сборную России в сингл-миксте на чемпионате Европы
Евгений Петров
Корреспондент

Стал известен состав сборной России по биатлону на эстафеты на чемпионате Европы в немецком Арбере.

Смешанная эстафета: Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко.

Одиночная смешанная эстафета: Антон Бабиков, Евгения Буртасова.

Эти гонки станут заключительными на чемпионате Европы, который завершится 30 января. Смешанная эстафета начнется в 12.30 по московскому времени, одиночная смешанная — в 15.30.

Источник: https://biathlonrus.com/news/sostavy-na-estafety-v-ramkakh-chempionata-evropy-v-arbere/
Биатлон
Сборная России по биатлону
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Чемпионат Европы по биатлону
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