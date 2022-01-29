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Сегодня, 17:20

«Резерв и есть резерв». Зайцева о результатах россиянок в гонке преследования на чемпионате Европы

Зайцева высказалась о результатах россиянок в пасьюте на чемпионате Европы
Микеле Антонов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала результаты российских биатлонисток в гонке преследования на чемпионате Европы в Арбере (Германия).

«Думаю, ничего страшного сегодня не произошло. Наши спортсменки уже все отобрались на Олимпиаду. Резерв и есть резерв. Они же перед этим неплохо пробежали. День на день не приходится. Судить по одной гонке не будем. Самое главное, что они участвуют в соревнованиях, набираются опыта, а также зарабатывают важные для себя очки. Бегают и бегают», — сказала Зайцева «СЭ».

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла пятое место и проиграла победительнице, молдаванке Алине Стремоус, 1 минуту и 32,6 секунды.

Евгения Буртасова финишировала 11-й, Анастасия Шевченко стала 17-й, Наталья Гербулова — 26-й, Виктория Сливко — 38-й. Анастасия Гореева, которая заняла 35-е место в спринте, пропустила гонку из-за недомогания.

Сборная России по биатлону
Ольга Зайцева (биатлон)
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