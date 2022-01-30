Чемпионат Европы в Арбере, смешанная эстафета: где смотреть и во сколько начало

В воскресенье, 30 января, в Арбере (Германия) в рамках очередного этапа чемпионата Европы по биатлону состоится смешанная эстафета. Начало — в 12.30 по московскому времени.

Состав сборной России: Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко.

Медальный зачет чемпионата Европы можно посмотреть по этой ссылке.

Расписание и результаты всех этапов чемпионата Европы — здесь.

Следить за ходом гонки можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.