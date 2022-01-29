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Сегодня, 16:18

Пащенко прокомментировал серебро в гонке преследования на чемпионате Европы

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский биатлонист Петр Пащенко прокомментировал второе место в гонке преследования на чемпионате Европы.

«То, что я выступил на чемпионате Европы, на самом деле совпадение, так как изначально я не был выбран в команду. Поэтому сегодняшний день был очень важен для меня, это лучший результат в моей карьере, и я очень счастлив», — приводит слова Пащенко IBU.

Россиянин допустил 5 промахов на 4 огневых рубежах в гонке преследования. Победителем гонки стал Сверре Далену Аспенесу из Норвегии, третьим пришел немец Лукас Фрацшер.

Источник: https://twitter.com/IBU_CUP/status/1487387521965346816?s=20&t=c52Ha_WdBtMtHxHsdfepTg
Сборная России по биатлону
Петр Пащенко
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Чемпионат Европы по биатлону
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