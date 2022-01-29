Пащенко прокомментировал серебро в гонке преследования на чемпионате Европы

Российский биатлонист Петр Пащенко прокомментировал второе место в гонке преследования на чемпионате Европы.

«То, что я выступил на чемпионате Европы, на самом деле совпадение, так как изначально я не был выбран в команду. Поэтому сегодняшний день был очень важен для меня, это лучший результат в моей карьере, и я очень счастлив», — приводит слова Пащенко IBU.

Россиянин допустил 5 промахов на 4 огневых рубежах в гонке преследования. Победителем гонки стал Сверре Далену Аспенесу из Норвегии, третьим пришел немец Лукас Фрацшер.