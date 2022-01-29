Резцова о результатах на чемпионате Европы: «Все наши девочки очень далеки от олимпийского уровня»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на неудачные результаты российских биатлонисток на чемпионате Европы в Арбере.

«Пятое место — максимум для нас на этом чемпионате Европы. Хотя бы пятое у Куклиной. И на этом огромное спасибо. Теперь мы все четко пониманием, что никто из этих девочек не соответствует олимпийскому уровню. Они очень далеки от него. Я полностью согласна с тем, что их звать в Пекин не нужно было. Правильно ли то, что Буртасова заявлена на Пекин всего лишь запасной? Однозначно, у нее иной уровень подготовки, вот и все. Все биатлонистки, которые едут на Олимпиаду, наголову сильнее Куклиной и Буртасовой. Но это мое мнение, кто-то может думать совершенно иначе», — сказала Резцова «СЭ».

29 января в гонке преследования лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла пятое место и проиграла победительнице, молдаванке Алине Стремоус, 1 минуту и 32,6 секунды. Евгения Буртасова финишировала 11-й, Анастасия Шевченко стала 17-й, Наталья Гербулова — 26-й, Виктория Сливко — 38-й. Анастасия Гореева, которая заняла 35-е место в спринте, пропустила гонку из-за недомогания.