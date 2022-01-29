Молдаванка Стремоус выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, Куклина финишировала пятой

Россиянка Куклина заняла пятое место в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

Молдаванка Алина Стремоус выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону.

Отметим, что 26-летняя Стремоус перешла в сборную Молдавии в начале 2020 года, до этого спортсменка выступала за Россию. Второе место по итогам гонки заняла немка Янина Хеттих, третьей стала норвежка Йенни Энодд.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла пятое место и проиграла победительнице 1 минуту и 32,6 секунды. Куклина стала единственной представительницей России, которой удалось попасть в топ-10 по итогам гонки. Евгения Буртасова финишировала 11-й, Анастасия Шевченко стала 17-й, Наталья Гербулова — 26-й, Виктория Сливко — 38-й. Анастасия Гореева, которая заняла 35-е место в спринте, пропустила гонку из-за недомогания.

Биатлон

Арбер-Цвизель (Германия)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Гонка преследования

10 км

1. Алина Стремоус (Молдавия) — 30.39,2 (4 промаха)

2. Янина Хеттих (Германия) — отставание 17,7 (5)

3. Йенни Энодд (Норвегия) — 26,8 (4)

4. Аита Гаспарин (Швейцария) — 48,3 (3)

5. Лариса Куклина (Россия) — 1.32,6 (5)

6. Юни Арнеклейв (Норвегия) — 1.46,1 (5)

11. Евгения Буртасова (Россия) — 2.38,6 (8)

17. Анастасия Шевченко (Россия) — 2.51,2 (9)

26. Наталья Гербулова (Россия) — 3.06,1 (8)

38. Виктория Сливко (Россия) — 4.06,1 (8)