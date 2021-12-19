Россияне Архипов и Веретюк завоевали бронзовые награды на молодежном чемпионате мира по пляжному волейболу
23:01
Россияне Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк завоевали бронзовые награды на молодежном чемпионате мира (U-21). Турнир прошел на острове Пхукет (Таиланд).
Пляжный волейбол
Чемпионат мира U-21
Матч за 3-е место
Архипов/Веретюк (Россия) — Семерад/Сепка (Чехия) — 28:26, 21:19
Финал
Аман/Хеллвиг (Швеция) — Вискович/Даль Корсо (Италия) — 21:13, 17:21, 17:15
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