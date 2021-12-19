Россияне Архипов и Веретюк завоевали бронзовые награды на молодежном чемпионате мира по пляжному волейболу

Россияне Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк завоевали бронзовые награды на молодежном чемпионате мира (U-21). Турнир прошел на острове Пхукет (Таиланд).

Пляжный волейбол

Чемпионат мира U-21

Матч за 3-е место

Архипов/Веретюк (Россия) — Семерад/Сепка (Чехия) — 28:26, 21:19

Финал

Аман/Хеллвиг (Швеция) — Вискович/Даль Корсо (Италия) — 21:13, 17:21, 17:15