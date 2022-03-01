Международная федерация волейбола отстранила российских волейболистов от соревнований

Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все сборные, клубы и официальных лиц России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Запрет действует на все турниры под эгидой FIVB, включая пляжный и снежный волейбол. Ранее организация на фоне обострения российско-украинских отношений лишила Россию права проведения чемпионата мира по волейболу-2022.