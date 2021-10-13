FIVB создаст новый турнир по пляжному волейболу вместо Мирового тура
Международная федерация волейбола в 2021 году заменит Мировой тур новым турниром
13 октября, 15:03
Международная федерация волейбола (FIVB) на официальном сайте сообщила, что Мировой тур по пляжному волейболу в 2022 году сменит новый турнир под названием The Volleyball World Beach Pro Tour.
Турнир будет проходить в трех дивизионах: высший для 16 сильнейших пар у мужчин и женщин (Elite16), второго уровня для 24 пар (Challenge), откуда в перспективе можно перейти в Elite16, и дивизион Futures для молодых спортсменов.
Соревнование завершится финалом, на который отберутся по 10 сильнейших команд.
Первый розыгрыш соревнований пройдет в марте 2022 года в Рио-де-Жанейро.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю