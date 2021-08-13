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Красильников и Стояновский вышли в 1/8 финала чемпионата Европы

14:17

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли швейцарцев Марко Краттигера и Ива Хауссенера и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу в Вене со счетом 2-0 (21:18, 21:14).

В следующей стадии серебряные призеры Олимпиады в Токио сыграют с испанцами Адрианом Гавирой и Пабло Эррерой.

В другом матче 1/16 финала россияне Константин Семенов и Илья Лешуков сыграют с немцами Александром Валькенхорстом и Свеном Винтером.

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив заняли первое место в группе и сыграют сразу в 1/8 финала с победителями матча между австрийцами Робином Зайдлем и Филиппом Валлером и немцами Лукасом Пфрецшнером и Нильсом Элерсом.

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Роман Шишов все материалы автора

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