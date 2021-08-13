Пляжный волейбол
Новости
Статьи Олимпиада
Новости   //    Пляжный волейбол

Российские пляжники проиграли в плей-офф чемпионата Европы

20:05
Теги:

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завершили выступление на чемпионате Европы по пляжному волейболу, проходящем в Вене (Австрия).

В 1/8 финала Красильников и Стояновский встречались с испанцами Адрианом Гавирой и Пабло Эррерой. Российский дуэт потерпел поражение со счетом 1-2.

Россиянки Ксения Дабижа и Светлана Холомина не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы в соревнованиях среди женщин.

В четвертьфинале российские пляжницы проиграли в двух сетах представительницам Германии Карле Боргер и Юлии Зуде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Раскрыты детали похищения девочки и убийства ее родных в Приангарье
Стала известна личность одной из погибших при взрыве в Воронеже
Как отец Макеевой травил бывшую жену Малькова
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
1
Офсайд