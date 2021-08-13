Российские пляжники проиграли в плей-офф чемпионата Европы
20:05
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завершили выступление на чемпионате Европы по пляжному волейболу, проходящем в Вене (Австрия).
В 1/8 финала Красильников и Стояновский встречались с испанцами Адрианом Гавирой и Пабло Эррерой. Российский дуэт потерпел поражение со счетом 1-2.
Россиянки Ксения Дабижа и Светлана Холомина не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы в соревнованиях среди женщин.
В четвертьфинале российские пляжницы проиграли в двух сетах представительницам Германии Карле Боргер и Юлии Зуде.
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