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Красильников и Стояновский победили в первом матче чемпионата Европы

12:54

Серебряные призеры Олимпиады в Токио Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в первом матче группового турнира чемпионата Европы по пляжному волейболу в Вене обыграли эстонский дуэт Кусти Нолвак / Март Тиисаар со счетом 2-0 (21:18, 28:26).

Другая российская пара — Никита Лямин / Тарас Мыськив в первом матче группы С победила латвийский дуэт Александр Самойлов / Янис Шмединьш со счетом 2-0 (27:25, 22:20).

Красильников и Стояновский также являются чемпионами мира 2019 года и серебряными призерами чемпионата Европы-2020.

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