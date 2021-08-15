Женская сборная России победила Бразилию и стала третьей на Межконтинентальном кубке в Москве
20:37
Женская сборная России одержала вторую победу на Межконтинентальном кубке в Москве, победив команду Бразилии со счетом 4:1.
Забитыми мячами в составе сборной России отметились Анна Акылбаева, Яна Зубилова, Глафира Бажанова и Анна Чернякова.
Чернякова с четырьмя голами стала лучшим бомбардиром турнира. Сборная России заняла третье место в турнирной таблице.
Напомним, Межконтинентальный кубок среди женских команд 2021 года завершился 15 августа в Москве. В турнире приняли участие четыре национальные сборные.
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