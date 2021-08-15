Женская сборная России победила Бразилию и стала третьей на Межконтинентальном кубке в Москве

Женская сборная России одержала вторую победу на Межконтинентальном кубке в Москве, победив команду Бразилии со счетом 4:1.

Забитыми мячами в составе сборной России отметились Анна Акылбаева, Яна Зубилова, Глафира Бажанова и Анна Чернякова.

Чернякова с четырьмя голами стала лучшим бомбардиром турнира. Сборная России заняла третье место в турнирной таблице.

Напомним, Межконтинентальный кубок среди женских команд 2021 года завершился 15 августа в Москве. В турнире приняли участие четыре национальные сборные.