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Сборная России по пляжному футболу победила Оман в товарищеском матче

00:40

14 августа в Москве состоялся товарищеский матч между сборными России и Омана по пляжному футболу. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу подопечных Михаила Лихачева.

Дублем в составе победителей отметился Борис Никоноров. По одному мячу на счету Федора Земскова, Остапа Федорова и Алексея Макарова.

Матч прошел в рамках учебно-тренировочного сбора национальной команды России для подготовки к чемпионату мира 2021 года.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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