Женская сборная России по пляжному футболу с победы стартовала на Межконтинентальном кубке-2021
20:54
Женская сборная России по пляжному футболу с победы стартовала на Межконтинентальном кубке 2021 года. Команда Ильи Леонова в дополнительное время обыграла сборную США — 2:1.
Ранее в первом матче турнира сборная Бразилии взяла верх над лидерами мирового рейтинга — сборной Испании. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу латиноамериканок.
Турнир проходит в Москве с 13 по 15 августа. 14 августа россиянки сыграют с испанками, а 15-го — с бразильянками.
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