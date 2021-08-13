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Женская сборная России по пляжному футболу с победы стартовала на Межконтинентальном кубке-2021

20:54
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Женская сборная России по пляжному футболу с победы стартовала на Межконтинентальном кубке 2021 года. Команда Ильи Леонова в дополнительное время обыграла сборную США — 2:1.

Ранее в первом матче турнира сборная Бразилии взяла верх над лидерами мирового рейтинга — сборной Испании. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу латиноамериканок.

Турнир проходит в Москве с 13 по 15 августа. 14 августа россиянки сыграют с испанками, а 15-го — с бразильянками.

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Иван Шитик все материалы автора

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