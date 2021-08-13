Определен состав сборной России на ЧМ по пляжному футболу в Москве
15:58
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу, информирует сайт ФИФА.
Турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Сборная России в групповом турнире сыграет с командами Японии, Парагвая и США.
Состав сборной России:
вратари — Максим Чужков («Кристалл», Санкт-Петербург), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив», Москва);
полевые игроки — Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Федоров (все — «Спартак», Москва), Федор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все — «Кристалл»).
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