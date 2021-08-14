Женская сборная России проиграла Испании на Межконтинентальном кубке в Москве
21:19
Женская сборная России по пляжному футболу проиграла команде Испании в матче Межконтинентального кубка в Москве со счетом 3:4.
В составе российской команды дубль оформила Анна Чернякова, еще один мяч забила Дарья Шквара.
В другом матче дня сборная Бразилии обыграла команду США со счетом 5:3.
В следующем матче Россия сыграет с Бразилией.
Читайте также
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю