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Женская сборная России проиграла Испании на Межконтинентальном кубке в Москве

21:19

Женская сборная России по пляжному футболу проиграла команде Испании в матче Межконтинентального кубка в Москве со счетом 3:4.

В составе российской команды дубль оформила Анна Чернякова, еще один мяч забила Дарья Шквара.

В другом матче дня сборная Бразилии обыграла команду США со счетом 5:3.

В следующем матче Россия сыграет с Бразилией.

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Роман Шишов все материалы автора

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