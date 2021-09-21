Пляжный футбол
Новости
Чемпионат мира
Новости   //    Пляжный футбол

Восемь россиян поборются за звание лучшего игрока мира в пляжном футболе

13:39

Восемь россиян вошли в список претендентов на звание лучшего игрока мира в пляжном футболе 2021 года. Всего в нем сто кандидатов.

Трех финалистов объявят в конце октября. Победитель будет назван на гала-вечере в Дубае во время Межконтинентального кубка, который пройдет со 2 по 6 ноября.

Среди россиян за звание поборются Алексей Макаров, Антон Шкарин, Артур Папоротный, Борис Никоноров, Федор Земсков, Юрий Крашенинников, Максим Чужков и Станислав Кошарный.

Напомним, сборная России стала победителем чемпионата мира 2021 года в Москве.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

Гол Заболотного принес ЦСКА победу над «Спартаком» в дерби
«Витория не понял, куда попал. Жалкое зрелище». Масалитин — о дерби ЦСКА — «Спартак»
«Подошел Майк Тайсон и сказал: «Ты дрался слишком эмоционально». Робби Лоулер вспоминает зарубу с Ником Диазом
Россиянка, засудившая наших гимнасток в Токио, лишится своей должности. Ее сняли с выборов в FIG
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд