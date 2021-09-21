Восемь россиян поборются за звание лучшего игрока мира в пляжном футболе

Восемь россиян вошли в список претендентов на звание лучшего игрока мира в пляжном футболе 2021 года. Всего в нем сто кандидатов.

Трех финалистов объявят в конце октября. Победитель будет назван на гала-вечере в Дубае во время Межконтинентального кубка, который пройдет со 2 по 6 ноября.

Среди россиян за звание поборются Алексей Макаров, Антон Шкарин, Артур Папоротный, Борис Никоноров, Федор Земсков, Юрий Крашенинников, Максим Чужков и Станислав Кошарный.

Напомним, сборная России стала победителем чемпионата мира 2021 года в Москве.