Восемь россиян поборются за звание лучшего игрока мира в пляжном футболе
13:39
Восемь россиян вошли в список претендентов на звание лучшего игрока мира в пляжном футболе 2021 года. Всего в нем сто кандидатов.
Трех финалистов объявят в конце октября. Победитель будет назван на гала-вечере в Дубае во время Межконтинентального кубка, который пройдет со 2 по 6 ноября.
Среди россиян за звание поборются Алексей Макаров, Антон Шкарин, Артур Папоротный, Борис Никоноров, Федор Земсков, Юрий Крашенинников, Максим Чужков и Станислав Кошарный.
Напомним, сборная России стала победителем чемпионата мира 2021 года в Москве.
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