«Локомотив» и «Кристалл» вышли в финал Кубка России по пляжному футболу
20:00
Московский «Локомотив» победил столичный «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России по пляжному футболу. Встреча, прошедшая в Анапе, завершилась со счетом 7:2 в пользу железнодорожников
В другом полуфинале петербургский «Кристалл» разгромил московский ЦСКА — 10:3. Финальный матч между «Локомотивом» и «Кристаллом» состоится в воскресенье.
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