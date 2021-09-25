Пляжный футбол
Новости
Чемпионат мира
Новости   //    Пляжный футбол

«Локомотив» и «Кристалл» вышли в финал Кубка России по пляжному футболу

20:00

Московский «Локомотив» победил столичный «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России по пляжному футболу. Встреча, прошедшая в Анапе, завершилась со счетом 7:2 в пользу железнодорожников

В другом полуфинале петербургский «Кристалл» разгромил московский ЦСКА — 10:3. Финальный матч между «Локомотивом» и «Кристаллом» состоится в воскресенье.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Энтони Джошуа — Александр Усик: полный кард вечера бокса в Лондоне, результаты
Дзюба может быть дисквалифицирован за отказ играть за сборную. Он нарушил регламент
Александр Поветкин: «Буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил»
Быстров: «Если попадают в пятку — это не значит, что у Дзюбы должны две ноги подкоситься, и он должен на жопу падать моментально»
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
0
Офсайд