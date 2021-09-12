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Сборная России выиграла женскую Евролигу по пляжному футболу

19:58
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В Португалии состоялся финальный матч женской Евролиги по пляжному футболу, в котором сборная России нанесла разгромное поражение команде Англии со счетом 8:2.

В составе российской команды голы забивали Глафира Бажанова, Анна Петрова (дубль), Анна Чернякова, Яна Зубилова, Наталья Зайцева и Наталия Канаева. Еще два мяча россиянки смогли забить благодаря автоголами соперниц.

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Иван Шитик все материалы автора

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