Сборная России выиграла женскую Евролигу по пляжному футболу

В Португалии состоялся финальный матч женской Евролиги по пляжному футболу, в котором сборная России нанесла разгромное поражение команде Англии со счетом 8:2.

В составе российской команды голы забивали Глафира Бажанова, Анна Петрова (дубль), Анна Чернякова, Яна Зубилова, Наталья Зайцева и Наталия Канаева. Еще два мяча россиянки смогли забить благодаря автоголами соперниц.