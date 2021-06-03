Во время ЧМ по пляжному футболу в Москве будут приняты все меры безопасности на фоне пандемии

Первый заместитель генерального директора оргкомитета чемпионата мира по пляжному футболу в Москве Илья Володарский рассказал о подготовке к турниру в условиях пандемии коронавируса.

«При подготовке к турниру мы учитываем сложившуюся ситуацию с пандемией и действующими ограничениями в Москве. Существует регламент ФИФА с ковидными ограничениями. Мы находимся в стадии подготовки. На начало июля запланирован выход на площадку, монтаж сборно-разборного стадиона, который запланирован на 5 тысяч мест. Участие примут 16 команд со всего мира.



Естественно, будут приняты все меры безопасности. Россия дала государственные гарантии на проведение турнира, часть которых является гарантией с точки зрения безопасности. На сегодняшний день, согласно регламенту ФИФА и разработанной концепции, мы планируем адаптированный «пузырь», который представляет чистые зоны, в которых будут находиться спортсмены и аккредитованные сотрудники. С учетом тренировочных мероприятий турнир пройдет в течение двух недель. Полный «пузырь» мы будем вводить, если получим соответствующие указания. Тесты будут сдавать каждые 72 часа, согласно регламенту ФИФА», — цитирует RT Володарского.

Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве пройдет с 19 по 29 августа. Сегодня, 3 июня был представлен официальный плакат турнира.