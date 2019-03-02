"Спартак" не вышел в финал клубного ЧМ, "Локомотив" занял седьмое место

"Спартак" уступил итальянской "Катании" в полуфинале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Основное и дополнительное время завершились вничью - 4:4, а в серии пенальти "Катания" была точнее - 4:3.

В матче за третье место красно-белые встретятся с бразильским "Фламенго", в финале "Катания" сыграет против "Браги".

В игре за седьмое место клубного ЧМ "Локомотив" разгромил белорусский БАТЭ 7:0.

Клубный чемпионат мира

1/2 финала

"Спартак" (Россия) - "Катания" (Италия) - 4:4 (0:1, 2:1, 2:2, 0:0). Пенальти - 3:4

"Брага" (Португалия) - "Фламенго" (Бразилия) - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Матч за 7-е место

БАТЭ (Белоруссия) - "Локомотив" (Россия) - 0:7 (0:2, 0:1, 0:4)