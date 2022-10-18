Сборная России по пляжному футболу может провести два матча в ОАЭ в октябре

Сборная России по пляжному футболу может провести два товарищеских матча в октябре. Встречи пройдут в октябре.

«Сбор начнется 20 октября, он пройдет в ОАЭ. Все должно быть нормально, он давно запланирован. В планах сыграть со сборными ОАЭ и Белоруссии», — цитирует главного тренера команды Михаила Лихачева ТАСС.

В 2022 году национальная команда провела два товарищеских матча против Белоруссии. Обе закончились победами — 6:4, 5:3.