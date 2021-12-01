Российский чемпион мира по пляжному футболу рассказал, сколько зарабатывает игрок сборной

Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал, сколько зарабатывает футболист сборной России.

«Футболист сборной России по пляжному футболу получает 1500-2000 долларов в месяц без бонусов. Это очень сильно расстраивает, потому что в большом футболе игроки получают невероятные бабки. Не подумайте лишнего, меня огорчают не их высокие зарплаты, а наши мизерные. Я всегда стараюсь быть объективным: ребята не виноваты, что они получают большие деньги.

Виновата вся система. Они же попали в большой футбол — у каждого из них был свой тяжелый путь, со взлетами и падениями. Вот они шли и добрались до этих миллионов. И раз там платят столько, пусть ребята получают, почему нет? Значит, они реально этого заслуживают. Просто хочется, чтобы нас ценили выше", — приводит «Газета.ru» слова Никонорова.

В 2021 году Никоноров в составе сборной России стал чемпионом мира и обладателем Межконтинентального кубка. Футболист был признан самым ценным игроком обоих турниров.