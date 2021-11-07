Шайков: «Победа в Межконтинентальном кубке значима для сборной России»

Двукратный чемпион мира Егор Шайков высказался о победе сборной России на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу.

6 ноября россияне обыграли иранцев со счетом 3:2 в финале турнира. Сборная России в четвертый раз стала обладателем трофея (2011, 2012, 2015, 2021).

«Для России в целом, наверное, победа в Межконтинентальном кубке была ожидаемой, потому что национальная команда выиграла домашний чемпионат мира, «Локомотив» победил на клубном чемпионате мира, соответственно, все в хорошем настроении поехали на этот турнир. Мы традиционно там хорошо играем, с учетом побед хотелось сделать хет-трик в этом году, получилось все отлично: в мировом рейтинге мы вышли на первое место после чемпионата мира, сейчас сделали отрыв от второго места больше», — цитирует Шайкова ТАСС.