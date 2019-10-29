Российский арбитр будет обслуживать матчи чемпионата мира по пляжному футболу

Российский арбитр Роман Борисов вошел в число арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по пляжному футболу-2019, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

38-летний Борисов станет одним из 24 арбитров из шести конфедераций, которые будут работать на матчах этого турнира.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России сыграет против команд Сенегала (22 ноября), ОАЭ (24 ноября) и Белоруссии (26 ноября) в рамках группы C. Россияне дважды становились победителями турнира (2011, 2013).