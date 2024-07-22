Лев Мазараки рассказал, как партнерство ГК «Стилобат» с «Коринтиансом» поможет популяризации пляжного футбола в России

Группа компаний «Стилобат» стала партнером бразильского пляжного футбольного клуба «Коринтианс», который примет участие в III Московском международном кубке по пляжному футболу. В рамках партнерства логотип ГК «Стилобат» будет нанесен на форму бразильского клуба.

Московский международный кубок — правопреемник «Мундиалито», который проводился в столице России с 2019 по 2021 год. В нынешнем году в нем примут участие команды из семи стран. Россию в турнире представят столичные «Локомотив» и «Строгино». Также в турнире сыграют «Коринтианс» (Бразилия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Голсапуш» (Иран), «Аль Амерат» (Оман), «Йофф» (Сенегал) и «Малайсары» (Казахстан).

Как отметил председатель совета директоров группы компаний «Стилобат» Лев Мазараки, партнерство с «Коринтиансом» будет способствовать проведению международных соревнований в России, что, в свою очередь, создаст предпосылки для дальнейшего развития пляжного футбола в стране.

— Спонсорская поддержка спорта, в том числе международного, — одно из важнейших направлений деятельности ГК «Стилобат». На протяжении многих лет мы являемся партнером Федерации кикбоксинга России, пляжного футбольного клуба «Локомотив», теперь среди наших партнеров и бразильский «Коринтианс» . Это легендарный бренд, один из символов бразильского спорта. Убежден, что наше партнерство будет способствовать популяризации пляжного футбола не только в России, но и за ее пределами. Считаю, что приглашение клуба такого статуса в столь непростой для нашего спорта период гарантированно окажет положительное влияние на интерес к Московскому международному кубку , — сказал Лев Мазараки.

Программа Кубка состоит из четырех игровых дней: матчи группового этапа пройдут с 1 по 3 августа, а финальные встречи состоятся в воскресенье, 4 августа. Организатором Московского международного кубка является Департамент спорта города Москвы при поддержке РЖД, организатор спортивной части турнира — ПФК «Локомотив».

Бренд «Коринтианс» объединяет различные виды спорта, включая пляжный футбол. В 2012 году пляжный футбольный клуб выиграл чемпионат Бразилии, а в 2013 году занял первое место в турнире «Мундиалито » .

Екатерина Снеткова