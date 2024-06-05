РФС в этом году организует выставочный матч сборной России по пляжному футболу на Камчатке

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил, что организация планирует провести выставочный матч национальной сборной по пляжному футболу на Камчатке.

Об этом он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня.

«В этом году мы собираемся привезти на Камчатку пляжный футбол, там есть Халактырский пляж с черным песком. Мы хотим привезти туда сборную России по пляжному футболу и устроить там большой праздник для края в конце августа — начале сентября, как раз когда там сезон, на берегу Тихого океана», — приводит ТАСС слова Соловьева.

В 2023 году РФС организовал матч третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2Drots (2:0) на плавучем доке в Белокаменке.