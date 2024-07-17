Лев Мазараки: «Топовые клубы Бразилии и Аргентины участвуют в Московском международном кубке по пляжному футболу»

С 1 по 4 августа на территории спортивного комплекса «РЖД Арена» пройдет Московский международный кубок по пляжному футболу — правопреемник «Мундиалито», клубного чемпионата мира по этому виду спорта.

За чемпионство будут бороться восемь команд из России, Аргентины, Бразилии, Ирана, Омана, Сенегала и Казахстана. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД). Организатор спортивной части турнира — ПФК «Локомотив».

Московский международный кубок по пляжному футболу пройдет в третий раз, первый турнир с таким названием состоялся в 2022 году. За звание чемпиона поборются команды из семи стран. Россию на турнире представят два московских клуба: «Локомотив» и «Строгино». За Бразилию сыграет команда «Коринтианс», за Аргентину — «Бока Хуниорс», за Иран — «Голсапуш». Также в соревновании примут участие «Аль Амерат» из Омана, «Йофф» из Сенегала и «Малайсары» из Казахстана. Победителем турнира в 2023 году стал «Локомотив».

Программа Кубка включает в себя четыре игровых дня. С 1 по 3 августа будут проведены матчи группового этапа, а 4 августа, в воскресенье, состоятся финальные встречи, в рамках которых определится победитель турнира.

«Московский международный кубок стал хорошейспортивной традицией, а мировой статус соревнования с каждым годом только укрепляется. Мы рады принимать команды с разных континентов, чтобы вместе создавать большой футбольный праздник. В этом году у нас подобрался очень серьезный составучастников — ожидаю напряженного соперничества и искрометного футбола, который, несомненно, порадует зрителей и болельщиков», — заявил президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Виталий Погодин.

«Сегодня, в условиях непростой геополитической ситуации, департамент спорта города Москвы прикладывает максимум усилий для того, чтобы наши спортсмены имели возможность участвовать в международных соревнованиях самого высокого уровня. Благодаря такой системной работе Московский международный турнир по пляжному футболу уже стал мировым брендом. Как и обещали, мы расширили географию стран-участниц турнира. Нас ожидают знаковые матчи с топовыми клубами Бразилии и Аргентины, что еще больше обострит конкуренцию и повысит зрительский интерес к мероприятию», — сказал председатель совета директоров ГК «Стилобат» и вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Лев Мазараки.

Место проведения турнира — Пляжный стадион «РЖД Арена». Вход для зрителей свободный.

Екатерина Снеткова