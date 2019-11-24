Россия проиграла ОАЭ на Кубке мира
24 ноября 2019, 23:30
Сборная России уступила ОАЭ в матче группового турнира Кубка мира — 1:4. В стартовой игре турнира россияне взяли верх над Сенегалом — 8:7. В заключительной игре группового турнире команде предстоит игра с Белоруссией.
Кубок мира
Групповой турнир
Группа C
Россия — ОАЭ — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Гол вратаря. Выдуманный пенальти. Жуткое невезение. ОАЭ забила России четыре и пропустила только один. Нам очень грустно, но ничего не потеряно. Впереди матч с Белоруссией#НашиПарни pic.twitter.com/Rrcl1ZPAJB— Сборная России (@TeamRussia) November 24, 2019
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