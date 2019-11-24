Пляжный футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Пляжный футбол

Россия проиграла ОАЭ на Кубке мира

24 ноября 2019, 23:30

Сборная России уступила ОАЭ в матче группового турнира Кубка мира — 1:4. В стартовой игре турнира россияне взяли верх над Сенегалом — 8:7. В заключительной игре группового турнире команде предстоит игра с Белоруссией.

Кубок мира

Групповой турнир

Группа C

Россия — ОАЭ — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир