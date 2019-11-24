Россия проиграла ОАЭ на Кубке мира

Гол вратаря. Выдуманный пенальти. Жуткое невезение. ОАЭ забила России четыре и пропустила только один. Нам очень грустно, но ничего не потеряно. Впереди матч с Белоруссией#НашиПарни pic.twitter.com/Rrcl1ZPAJB