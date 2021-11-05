Голкипер сборной России по пляжному футбол: «Дважды за матч отличался уже давно, в 2019 году»

Голкипер сборной России по пляжному футболу Станислав Кошарный подвел итоги матча 1/2 финала Межконтинентального кубка 2021 года с Португалией (7:3).

«Дважды за матч отличался уже давно, в 2019 году. Точно так же — один гол с игры, один — со штрафного. Когда исполнял стандарт, то сразу сказал, что ударю, не буду разыгрывать. Получилось», — рассказал Кошарный BSRussia.com.

Также Станислав заявил, что небольшая травма руки, полученная им в начале матча оказалась несерьезной.

«В начале матче, когда была серия угловых, я выпрыгнул за мячом и упал на своего же партнера и неудачно приземлился. Поэтому, скажем так, «прострелил» локоть. Но все хорошо, это не сильно значительная травма. Со спиной все хорошо, просто локтем или коленом попали в мышку, ничего критичного», — заявил голкипер.