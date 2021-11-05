Голкипер сборной России по пляжному футбол: «Дважды за матч отличался уже давно, в 2019 году»
Голкипер сборной России по пляжному футболу Станислав Кошарный подвел итоги матча 1/2 финала Межконтинентального кубка 2021 года с Португалией (7:3).
«Дважды за матч отличался уже давно, в 2019 году. Точно так же — один гол с игры, один — со штрафного. Когда исполнял стандарт, то сразу сказал, что ударю, не буду разыгрывать. Получилось», — рассказал Кошарный BSRussia.com.
Также Станислав заявил, что небольшая травма руки, полученная им в начале матча оказалась несерьезной.
«В начале матче, когда была серия угловых, я выпрыгнул за мячом и упал на своего же партнера и неудачно приземлился. Поэтому, скажем так, «прострелил» локоть. Но все хорошо, это не сильно значительная травма. Со спиной все хорошо, просто локтем или коленом попали в мышку, ничего критичного», — заявил голкипер.
Дополнительная информация:
https://bsrussia.com/ru/news/kosharnyj-srazu-skazal-chto-razygryvat-ne-budu-i-probyu--17743
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