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Нападающий сборной России прокомментировал победу над Японией на старте Межконтинентального кубка

21:22
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Нападающий сборной России Борис Никоноров прокомментировал матч против Японии на старте Межконтинентального кубка 2021 года (7:6).

«Тяжелый матч получился. Когда оторвались, должны были дальше развивать успех. К сожалению, сделать этого не получилось, допустили много результативных ошибок, привезли сами себе. Дали японцам почувствовать, что они могут нас догнать. В начале матча было видно, что они психологически не готовы с нами играть и бороться. Но мы сами позволили им почувствовать себя увереннее.

Важнейшие два очка, которые в будущем повлияют на расклад сил в нашем квартете. Поздравляю всю страну с победой, спасибо нашим крутым болельщикам, мы вас любим, ценим, уважаем, продолжайте болеть за нас», — цитирует Никонорова BSRussia.com.

Дополнительная информация:

https://bsrussia.com/ru/news/nikonorov--17710

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Иван Шитик все материалы автора
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