Нападающий сборной России прокомментировал победу над Японией на старте Межконтинентального кубка

Нападающий сборной России Борис Никоноров прокомментировал матч против Японии на старте Межконтинентального кубка 2021 года (7:6).

«Тяжелый матч получился. Когда оторвались, должны были дальше развивать успех. К сожалению, сделать этого не получилось, допустили много результативных ошибок, привезли сами себе. Дали японцам почувствовать, что они могут нас догнать. В начале матча было видно, что они психологически не готовы с нами играть и бороться. Но мы сами позволили им почувствовать себя увереннее.

Важнейшие два очка, которые в будущем повлияют на расклад сил в нашем квартете. Поздравляю всю страну с победой, спасибо нашим крутым болельщикам, мы вас любим, ценим, уважаем, продолжайте болеть за нас», — цитирует Никонорова BSRussia.com.