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Сегодня, 12:00

Михаил Лихачев о зарплатах в пляжном футболе: «Нельзя сказать, что мы приближаемся даже к лучшим клубам первой лиги»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.
Михаил Лихачев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу, трехкратный тренер — чемпион мира Михаил Лихачев в беседе с обозревателем «СЭ» рассказал о ситуации с зарплатами в российском пляжном футболе.

— Вы рассказывали, что заработки в российском пляжном футболе — как ФНЛ-2, во второй лиге большого футбола. Так и остается по сей день, даже титулы чемпиона мира не изменили ситуацию?

— У кого-то есть более или менее приемлемые зарплаты, но думаю, что таких футболистов около семи-восьми человек — и то среди сборников. Ситуация если и улучшается, то черепашьим темпом. Нельзя сказать, что мы приближаемся хотя бы к лучшим клубам первой лиги.

— Условные 70-80 тысяч рублей «пляжники» зарабатывают?

— Для большинства это так. Игроки сборной — чуть-чуть повыше.

Полностью интервью Михаила Лихачева можно прочитать на сайте «СЭ»

Сборная России по пляжному футболу
Михаил Лихачев
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