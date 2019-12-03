Михаил Лихачев: «Обыгрывали Бразилию восемь раз. Надеюсь, получится еще»

Старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев по возвращении в Москву с чемпионата мира, где команда заняла 3-е место, отметил, что бронзовые медали — это безусловный успех.

— Чего сейчас больше: радости от бронзы или разочарования, что не получилось добиться большего?

— Радости больше. Бронзовые медали — это успех. Рад за ребят, за команду. Спасибо всем тем, кто приложил руку. Очень рад, что получилось собраться в матче за 3-е место и добиться такого замечательного результата.

— Полуфинал с Италией проходил в сложнейших погодных условиях. Не было возможности перенести игру?

— Это вопрос, который от нас не зависит. Как по мне, матч нужно было сдвинуть хотя бы на полчаса. Была страшная стихия, сильнейший ливень. Честно говоря, было страшновато играть в таких условиях. Но ничего не поделаешь...

— Все матчи в плей-офф — с Бразилией, Италией, Японией — получились валидольными, приходилось постоянно отыгрываться.

— Это чемпионат мира, все соперники сильные. К счастью, в сложившихся обстоятельствах мы достигли хорошего результата.

— Матч с Бразилией, который уже назвали «Чудом на песке» — высшая точка турнира?

— При мне мы уже обыгрывали Бразилию восемь раз. Надеюсь, получится еще. (Дмитрий Гирин)