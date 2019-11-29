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Михаил Лихачев: «Черчесов был одним из немногих, кто верил в нашу победу над Бразилией»

03:35
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Главный тренер сборной России Михаил Лихачев после победы над Бразилией в матче 1/4 финала чемпионата мира (4:3) в интервью «СЭ» рассказал, что главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов верил в успех российских пляжников.

— Наверное, вы сейчас получаете массу поздравлений. Какое самое приятное?

— Буквально перед нашим разговором пришло сообщение от главного тренера сборной России Станислава Черчесова, с которым у нас сложились хорошие взаимоотношения. Мы всегда обмениваемся впечатлениями, и Станислав Саламович был одним из немногих, кто верил в нашу победу. Поздравил и наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов. Рад, что возглавляемая им команда лидирует в отборочном цикле европейского первенства, а национальная сборная завоевала путевку на чемпионат Европы. Хочется, пользуясь случаем, пожелать коллегам из большого футбола, чтобы 2020 года получился для них не менее успешным. (Андрей Кузичев)

Полностью интервью Лихачева

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