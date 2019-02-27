"Локомотив" уступил "Леванте" в стартовом матче клубного чемпионата мира

В матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу московский "Локомотив" проиграл испанскому клубу "Леванте" (4:6).

В составе российского клуба дубль сделал Томас Льоренц. Также отличились Виктор Крышанов и Николай Крышанов. У представителей Испании забивали Пахон, Адриан Фрутос, Чики, Эду Суарес (дважды) и Пабло Гонсалес.

Второй матч в группе В "Локо" сыграет 28 февраля. Соперником российского клуба будет итальянская "Катанья"

Клубный чемпионат мира

Москва (Россия)

Группа В

1-й тур

"Леванте" (Испания) - "Локомотив" (Россия) - 6:4 (1:4, 4:0, 1:0)