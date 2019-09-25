Лихачев номинирован на приз лучшему тренеру года в пляжном футболе

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев номинирован на премию лучшему тренеру года в мире. Всего в число номинантов вошло 12 человек.

Также четыре футболиста сборной России вошли в список из 50 кандидатов на звание игрока года. Ими стали Максим Чужков, Юрий Крашенинников, Борис Никоноров и Артур Папоротный.

Лихачев возглавляет сборную России с 2010 года. В прошедшем сезоне россияне завоевали серебро Межконтинентального кубка и Евролиги и пробились на чемпионат мира.

Церемония награждения пройдет в Дубае 9 ноября.