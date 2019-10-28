Капитан сборной России: «Не верилось, что в России может пройти чемпионат мира по пляжному футболу»

Капитан сборной России Антон Шкарин прокомментировал победу российской заявки в борьбе за право провести чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году.

— Информация о том, что у нас может пройти чемпионат мира, появилась, наверное, около года назад, — приводит слова Шкарина BSRussia. — Но мне почему-то в это не верилось. В последние годы с выборами мест проведения чемпионатов мира постоянно какие-то трудности. Я старался не надеяться на то, что турнир пройдет в России, чтобы потом не расстраиваться.

У России есть очень хорошие шансы провести лучший чемпионат мира в истории. Но, конечно, это будет зависеть от работы организаторов, энергии болельщиков и игры сборной России.

Лично для меня мотивация еще на два года обеспечена. В глубине души я действительно надеялся узнать, что чемпионат мира в 2021 году пройдет в России. Для любого футболиста, да и вообще спортсмена, самое главное — это мотивация, желание отдавать все силы своей работе, достигать своих целей. Без мотивации и тренироваться не хочется, и играть. А теперь я знаю, что в следующие два года буду тренироваться еще усерднее, чем в свои 20 лет.