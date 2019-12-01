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Италия — Россия: лучшие моменты матча

02:13
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Сборная России не смогла выйти в финал чемпионата мира по пляжному футболу. В полуфинале россияне в овертайме уступили Италии — 7:8.

Видео лучших моментов матча Италия — Россия доступно на Youtube-канале ФИФА.

В финале Италия сыграет с Португалией. Россияне в матче за третье место встретятся с японцами.

Россия — двукратный чемпион мира по пляжному футболу. Итальянцы второй раз в истории вышли в финал турнира. Впервые им это удалось в 2008 году — тогда команда уступила Бразилии (3:5).

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