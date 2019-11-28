Главный тренер сборной России по пляжному футболу не понял, за что его удалили в матче с ОАЭ
28 ноября 2019, 14:03
Главный тренер сборной России Михаил Лихачев прокомментировал свое удаление в матче группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу против команды ОАЭ (1:4).
— Считаю, судьи допустили грубейшую ошибку, назначив пенальти в ворота сборной России, — цитирует Лихачева RT. — Уж я точно не заслуживал удаления, поскольку не позволил себе в адрес арбитров ни матерных ругательств, ни агрессивных реплик.
За право выйти в полуфинал сборная России сразится с командой Бразилии.
Михаил Лихачев: «Пляжный футбол развивается семимильными шагами и только судейство в нем становится
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/691239-rossiya-sbornaya-plyazhnyi-futbol-trener-udalenie
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