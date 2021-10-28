«Брага» раскритиковала организацию клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

Португальская «Брага» раскритиковала организаторов клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который прошел в Москве.

«Мы выражаем свое глубокое недовольство и возмущение организацией соревнований в связи с несколькими ситуациями, которые существенно повлияли на наших игроков, персонал и техническую команду. Подобное элитное мероприятие ни в коем случае не может рассчитывать на работу оргкомитета любительского уровня, который постоянно демонстрировал вопиющее неуважение к физическому состоянию наших спортсменов, а также к спортивной правде самого соревнования.

В то время, когда пляжный футбол должен цениться как элитный вид спорта, подобная серьезная ситуация имеет противоположный эффект: организационное дилетантсво не может иметь места в спорте высшего уровня. Лучшие команды пляжного футбола собрались в России, чтобы оспорить титул общепризнанной важности, но с того момента, как делегация «Браги» приземлилась в Москве, начали проявляться проблемы, неуважение и дилетантство", — говорится в сообщении клуба.

По словам «Браги», команда оказалась в невыгодном положении по сравнению с соперниками, регламент турнира менялся по ходу соревнований, а игроки не могли получить необходимое обслуживание, в том числе питание.

«Такая ситуация заставляет нас серьезно переосмыслить, стоит ли это всех усилиий, инвестиций и жертв, чтобы участвовать в соревнованиях любительских организаций с предвзятыми рефери, в которых столетнее название «Браги» в разное время становилось объектом нападок».

В финальном матче клубного чемпионата мира московский «Локомотив» победил «Брагу» со счетом 6:4.