«Русский ниндзя» с Моргенштерном и Идой Галич выходит на СТС

27 октября в 20.00 на СТС стартует одно из самых известных экстремальных шоу в мире — «Русский ниндзя» — с ведущими Моргенштерном, Идой Галич и Василием Артемьевым.

Для популярного рэпера и шоумена Моргенштерна новое шоу стало дебютом в роли телеведущего, а для известного блогера и ведущей Иды Галич — первым спортивно-экстремальным проектом.

Бороться за звание самого сильного героя проекта будет более двухсот участников со всей России, прошедшие масштабный кастинг. В числе смельчаков оказались как чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко и спортивный блогер Алексей Столяров, так и представители совершенно разных сфер и профессий: мама в декрете, массажист, бухгалтер, стоматолог, программист, секретарь, пожарный и другие герои.

Василий Артемьев, ведущий шоу, бывший капитан сборной России по регби: «Все наши участники с абсолютно разным бэкграундом, поэтому мне было очень интересно наблюдать за ними. Вообще, за последние двадцать с небольшим лет в мире сложился целый культ людей, которые тренируются специально для прохождения похожих трасс. И это тяжёлые испытания даже для регбистов — атлетов с хорошей подготовкой».

Съемки нового шоу проходили в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт», где бельгийской технической группе, несмотря на ливень, удалось собрать сложнейшую трассу, привезенную из Бельгии. Участникам предстояло пройти четыре непростых этапа. Самой высокой точкой съемочной площадки и финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую ранее покорили всего шесть человек в мире.

«Русский ниндзя» — российская версия всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах.