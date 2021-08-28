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«Новиков играл с порванной связкой. Он должен был начать тренироваться только через месяц». Бухлицкий — о победе над Швейцарией в полуфинале ЧМ по пляжному футболу

Тимур Ганеев
Тимур Ганеев
Корреспондент
28 августа 2021, 23:45
28 августа 2021. Москва. Россия — Швейцария 5:4 (пен.). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 августа 2021. Москва. Россия — Швейцария 5:4 (пен.). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер вратарей сборной — о промахе Деяна Станковича в овертайме и финале с Японией.

Сборная России выдала невероятный полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу со Швейцарией. Чудом спаслась за 19 секунд до конца, а третий вратарь Денис Пархоменко выиграл серию пенальти. Своими эмоциями от этого матча поделилась легенда этого вида спорта — тренер вратарей сборной России Андрей Бухлицкий.

28&nbsp;августа 2021. Москва. Лужники. Пляжный футбол. Чемпионат мира. Полуфинал. Россия&nbsp;&mdash; Швейцария 5:4 (пенальти).Невероятная победа, которая войдет в историю! Россия чудом спаслась за 19 секунд до конца, а третий вратарь выиграл серию пенальти

Станкович промазал из той ситуации, из которой никогда не промахивался

— Сборная в очередной раз на этом ЧМ потратила весь валидол своих болельщиков...

— Когда заканчивается топливо и энергия, то где-то внутри рождается пятое-шестое-седьмое дыхание. Именно это в полуфинале и случилось. Мы прошли на ЧМ тяжелый путь. Было много удалений, у ребят рвутся связки, но они каким-то чудом остаются в игре. Это преодоление ситуации. Так всегда у русских: чем сложнее, тем лучше. Из такого рождаются сумасшедшие эмоции и отличные решения.

— Можно подробнее про порванные связки?

— Каждый член делегации выкладывается по полной. Футболисты, тренерский штаб. Выигрывает команда — тут нет мелочей. Например, со Швейцарией играл Андрей Новиков. Он еще в группе закончил свое выступления на турнире — у него надрыв связки, поставили этот диагноз. Андрей должен был приступить к легким тренировкам через месяц. А тут вышел на поле через несколько дней.

— Лидер и капитан швейцарцев Деян Станкович забил два гола, но в решающий момент сплоховал. Что это было?

— Станкович — маститый бомбардир, фартовый парень. Всегда решает, в каком бы состоянии ни находился. Особенно против России. Мы дружим. Он много играл у нас, выступал за «Локомотив», ЦСКА, «Кристалл», брал титулы в России. Где-то у него заклинило. Последняя минута дополнительного времени. Человек промазал из той ситуации, из которой никогда не промахивался. Это футбольный бог оказался на нашей стороне.

28&nbsp;августа 2021. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Швейцария 5:4 (пен).

Каждый раз, когда смотрю на трибуны, наворачиваются слезы

— Вратари — ваша компетенция. Что скажите об их игре в полуфинале?

— Первый раз мы взяли три вратаря в заявку на ЧМ. Сейчас можно сказать, что это решение себя полностью оправдало. Макс Чушков сыграл отлично. Стас Кошарный тоже был на высоте. Денис Пархоменко вышел в серии пенальти и использовал свой шанс. Это нормальная история для команды с большой буквы. Если ты в коллективе, то переживаешь за него всей душой и готов помочь в любой момент. Рад за Дениса.

— Опишите свои чувства. Каково это — выступать на домашнем ЧМ?

— Каждый раз, когда смотрю на трибуны, наворачиваются слезы. Не только потому, что мы дома. Обычно так болеют против нас. А сейчас фанаты становятся нашим шестым-седьмым игроком. Со Швейцарией у нас не было трех ключевых ребят — Антона Папоротного, Алексея Макарова и Федора Земскова. Зрители заменили их. Поэтому я прослезился.

— В финале нашим соперником стала Япония, которую мы разгромили в группе 7:1. Победите в основное время или опять в серии пенальти?

— В основное.

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