Тренер вратарей сборной — о промахе Деяна Стан к овича в овертайме и финале с Японией .

Сборная России выдала невероятный полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу со Швейцарией. Чудом спаслась за 19 секунд до конца, а третий вратарь Денис Пархоменко выиграл серию пенальти. Своими эмоциями от этого матча поделилась легенда этого вида спорта — тренер вратарей сборной России Андрей Бухлицкий.

Станкович промазал из той ситуации, из которой никогда не промахивался

— Сборная в очередной раз на этом ЧМ потратила весь валидол своих болельщиков...

— Когда заканчивается топливо и энергия, то где-то внутри рождается пятое-шестое-седьмое дыхание. Именно это в полуфинале и случилось. Мы прошли на ЧМ тяжелый путь. Было много удалений, у ребят рвутся связки, но они каким-то чудом остаются в игре. Это преодоление ситуации. Так всегда у русских: чем сложнее, тем лучше. Из такого рождаются сумасшедшие эмоции и отличные решения.

— Можно подробнее про порванные связки?

— Каждый член делегации выкладывается по полной. Футболисты, тренерский штаб. Выигрывает команда — тут нет мелочей. Например, со Швейцарией играл Андрей Новиков. Он еще в группе закончил свое выступления на турнире — у него надрыв связки, поставили этот диагноз. Андрей должен был приступить к легким тренировкам через месяц. А тут вышел на поле через несколько дней.

— Лидер и капитан швейцарцев Деян Станкович забил два гола, но в решающий момент сплоховал. Что это было?

— Станкович — маститый бомбардир, фартовый парень. Всегда решает, в каком бы состоянии ни находился. Особенно против России. Мы дружим. Он много играл у нас, выступал за «Локомотив», ЦСКА, «Кристалл», брал титулы в России. Где-то у него заклинило. Последняя минута дополнительного времени. Человек промазал из той ситуации, из которой никогда не промахивался. Это футбольный бог оказался на нашей стороне.

Каждый раз, когда смотрю на трибуны, наворачиваются слезы

— Вратари — ваша компетенция. Что скажите об их игре в полуфинале?

— Первый раз мы взяли три вратаря в заявку на ЧМ. Сейчас можно сказать, что это решение себя полностью оправдало. Макс Чушков сыграл отлично. Стас Кошарный тоже был на высоте. Денис Пархоменко вышел в серии пенальти и использовал свой шанс. Это нормальная история для команды с большой буквы. Если ты в коллективе, то переживаешь за него всей душой и готов помочь в любой момент. Рад за Дениса.

— Опишите свои чувства. Каково это — выступать на домашнем ЧМ?

— Каждый раз, когда смотрю на трибуны, наворачиваются слезы. Не только потому, что мы дома. Обычно так болеют против нас. А сейчас фанаты становятся нашим шестым-седьмым игроком. Со Швейцарией у нас не было трех ключевых ребят — Антона Папоротного, Алексея Макарова и Федора Земскова. Зрители заменили их. Поэтому я прослезился.

— В финале нашим соперником стала Япония, которую мы разгромили в группе 7:1. Победите в основное время или опять в серии пенальти?

— В основное.