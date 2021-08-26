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Вратарь сборной России Кошарный получил травму, его увезли на скорой

22:47
Станислав Кошарный в машине скорой помощи. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Кошарный в машине скорой помощи. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер сборной России по пляжному футболу Станислав Кошарный получил травму в матче 1/4 финала чемпионата мира против Испании (4:2).

Футболиста увезли на машине скорой помощи. Он держался за спину.

По словам главного тренера сборной России Михаила Лихачева, турнир для вратаря закончен.

Чемпионат мира проходит в Москве. В полуфинале Россия сыграет со Швейцарией, а Япония — с Сенегалом.

Полуфиналы пройдут 28 сентября.

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