Шкарин признался, что ожидает много голов в полуфинале ЧМ с Швейцарией

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира против Швейцарии.

— Как насчет того, чтобы в пляжном футболе ввести ВАР?

— У нас уже были такие прецеденты: на Межконтинентальном кубке была эта система, но как-то не прижилось, не сработалось, ее убрали.

— Хотели бы, чтобы ввели?

— Наверное, нет. Меня все устраивает. С ВАР проблем меньше не становится.

— Следующий соперник — Швейцария. Что скажете.

— Мы хорошо знаем швейцарцев, как и они нас. Думаю, игра будет совершенно другой, не как с Испанией. Почему-то кажется, что будет много голов.

— Вы хорошо знакомы со Станковичем.

— Да, мы с ним хорошо знакомы, уже давно дружим. Он практически русский человек, знает все наши комбинации, все стандарты. Все понимает, все переводит и рассказывает швейцарцам. Он бомбардир, но где-то может не дорабатывать.

Из-за того, что я первый раз играю на чемпионате мира, который проходит у себя дома, у меня будет необъективное мнение. Космическая атмосфера, великолепный стадион. В таких условиях мы никогда не играли. Организаторы, конечно, постарались на славу. Это касается и стадиона, и песка, и фан-зоны,вообще освещения турнира и того, как нас поддерживают, где живем, что едим — все супер.

— Когда на трибуне поют «Катюшу», «Калинку», слышите или полностью сконцентрированы на игре?

— Не слышим. Только в конце, когда понимаем, что счет позволяет расслабиться, уже прислушиваемся. Сегодня, к примеру, единственный раз, когда посмотрел на трибуны, когда зажглись фонарики. Да этого ни на что не обращал внимания.

Полуфинальные матчи пройдут 28 августа.

Расписание всех матчей плей-офф чемпионата мира — здесь.