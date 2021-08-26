Антон Шкарин: «Испанцы такого не ожидали, морально они сломались»

Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Испании (4:2).

— Обыграли Испанию за счет, прежде всего, командных действий, коллектива. Продолжали верить даже, когда ушел Федя (Земсков. — Прим. «СЭ») и оставалось 3:20 до конца игры. А мы не то, сто продержались, но и гол забили. Конечно, испанцы такого не ожидали, морально они сломались. Считаю это ключевым моментом встречи.

— Чем-то вас они удивили они сегодня?

— Удивили тем, что так невзрачно сыграли в атаке. В обороне они всегда позволяли нам создавать моменты, но в атаке они обычно создают больше, быстрее бегают, точнее бьют. Наверно, сегодня мы им не позволили сделать это. Потом будем говорить с тренером, разбирать.

— Такое количество желтых и красных карточек — это больше эмоции, показное от Испании или они были на самом деле?

— Прежде всего это наша вина, потому что где-то нам казалось, что судья несправедлив, в какие-то моменты свистит не в нашу пользу. Но это футбол, так бывает. Уверен, если бы по накалу это был бы менее важный матч, то ребята не получали бы такое количество карточек. Тут все были на взводе, все как струна, скучьте лишние эмоции.