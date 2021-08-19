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В ФИФА пригласили Путина на церемонию закрытия чемпионата мира по пляжному футболу

18:37
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«Паспорт болельщика? Мы рассматривали этот вопрос, но пока считаем эту меру преждевременной, — сказала Самура. — Очень много других бюрократических мер, которыми приходится заниматься.

Мы рассчитываем обходиться традиционным содействием правоохранительных органов. Достаточно, чтобы люди покупали билеты легальным образом.

Джанни Инфантино точно будет на церемонии закрытия ЧМ по пляжному футболу, он будет вручать медали. По поводу Владимира Путина не могу сказать точно. В любом случае приглашаю его.

Чемпионат мира проходит в Москве с 19 по 29 августа.

(Антон Иванов)

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